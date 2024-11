ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Biontech auf 122 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 124 auf 122 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analystin Jessica Fye in ihrem am Dienstag vorliegenden Check-up des Covid-Impfstoffmarkts. Sie hob ihre Umsatzschätzung für die Mainzer etwas an auf 2,6 Milliarden Dollar, steigerte aber gleichzeitig auch die Kostenprognose. Es werde in die Forschungspipeline und insbesondere die Entwicklung des Krebsantikörpers BNT327 investiert./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 22:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2024 / 00:15 / EST

