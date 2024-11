ANALYSE-FLASH: RBC senkt H&M auf 'Sector Perform' und Ziel auf 165 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat H&M von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 185 auf 165 schwedischen Kronen gesenkt. Analyst Richard Chamberlain ist zwar vom Optimierungspotenzial der Modekette angetan. Das Erholungstempo dürfte aber langsamer als erwartet sein, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Zudem dürfte das Unternehmen bis ins nächste Jahr hinein mit erheblichem konjunkturellen und wettbewerbsbedingten Gegenwind zu kämpfen haben. Er reduzierte seine Gewinnprognosen und liegt nun damit rund 10 Prozent unter dem Konsens./edh/ag

