Ermittlungen nach Absturz in Vilnius - Keine Hinweise auf Sabotage

Vilnius (Reuters) - Die Ursache für den Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs am Montag bei Vilnius bleibt weiter ungeklärt.

Litauens Generalstaatsanwaltschaft erklärte am Dienstag, es gebe bislang keine Hinweise auf Terrorismus oder Sabotage. Der Flugschreiber, - die sogenannte Blackbox, die Aufschluss über die Absturzursache geben könnte - wurde inzwischen geborgen. Ermittler bereiten sich nach Angaben der Regierung derzeit darauf vor, das Material genauer zu analysieren.

Bei dem Absturz eines von DHL beauftragten Frachtflugzeugs in der Nähe des litauischen Flughafens Vilnius war am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Die drei übrigen Insassen des Flugzeugs wurden verletzt. Der Verdacht auf Sabotage steht im Raum, da es bereits in der Vergangenheit Fälle von in Brand geratenen Paketen gegeben hat. So untersucht die Staatsanwaltschaft mehrere Brände, die durch Brandsätze verursacht wurden, die Anfang des Jahres in Paketen in einem Lagerhaus in Leipzig versteckt worden waren. Schon im August hatten Sicherheitsbehörden vor möglichen Brandsätzen in Paketsendungen gewarnt.

Die litauische Generalstaatsanwaltschaft leitet eine von zwei offiziellen Ermittlungen zum Absturz der Boeing 737-400, die von der spanischen Fluggesellschaft Swiftair im Auftrag von DHL betrieben wurde. "Unsere ersten Informationen deuten nicht darauf hin, dass wir schwerwiegendere Handlungen untersuchen müssen", erklärte Staatsanwalt Arturas Urbelis. Die Ermittlungen seien aber noch im Gange: "Im Laufe unserer Untersuchungen könnten wir möglicherweise auf Hinweise auf andere Aktivitäten stoßen."

(Bericht von Andrius Sytas in Vilnius, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)