Dax-Widerstand: 19.550 19.600 Dax-Unterstützung 18.800 19.300

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern nach einer erneut sehr robusten Wall-Street-Performance stabilisieren im Bereich der 19.300-Punkte-Marke. Heute Vormittag zeigt sich dann ein vertrautes Bild: Der Index rutscht deutlich ab und fällt in den Bereich um 19.200 Punkte zurück.

Dax-Ausblick:

In den vergangenen Tagen war es regelmäßig so, dass der Index mit Beginn der US-Sitzung wieder gekauft wurde. Falls diese Käufe am Nachmittag heute oder in den kommenden Tagen mal ausbleiben sollten, wäre eine Beschleunigung auf der Unterseite einzuplanen.

Das erste Ziel auf der Unterseite wäre in dem Fall das Vorwochentief knapp oberhalb der 18.800-Punkte-Marke, danach der Bereich um 18.400 Punkte. Neue prozyklisch bullische Signale entstehen bei einem Anstieg über die Abwärtstrendlinie im Vier-Stundechart (schwarz im Chart). In dem Falle wären sogar neue Allzeithochs denkbar.