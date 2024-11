Verbraucherstimmung trübt sich spürbar ein - "Konsumklima bleibt im Keller"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Ausgerechnet mitten im Weihnachtsgeschäft trübt sich die Kauflaune der Deutschen überraschend stark ein.

Das Barometer für das Konsumklima im Dezember sank auf minus 23,3 Punkte von revidiert minus 18,4 Zählern im Vormonat und damit auf den tiefsten Stand seit Mai, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Mittwoch mitteilten. Ökonomen hatten nur einen leichten Rückgang auf minus 18,6 Punkte erwartet. Die Forschenden prognostizieren anhand einer Umfrage vom November unter rund 2000 Verbrauchern die Konsumstimmung für den Folgemonat. Die Menschen schätzen die Konjunktur sowie ihre künftigen Finanzen skeptischer ein und sind weniger bereit für größere Einkäufe. Stattdessen steigt die Sparneigung deutlich, und die Konsumenten legen wieder mehr Geld auf die hohe Kante.

"Die letzten Wochen des Jahres enden mit einem deutlichen Rückschlag beim Konsumklima", sagte Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. "Die Verunsicherung der Konsumenten hat zuletzt offenbar wieder etwas zugenommen, wie die steigende Sparneigung belegt." Zudem sorgten sich die Menschen wieder mehr um den eigenen Arbeitsplatz. Gründe dafür seien der aus der Industrie gemeldete Stellenabbau und das Verlagern von Produktion ins Ausland. "Zudem ist die Zahl der Insolvenzen zuletzt gestiegen - kurzum: Das Konsumklima bleibt im Keller."

Das trifft die deutsche Wirtschaft in einer schwierigen Situation. Denn der private Konsum gilt als Hoffnungsträger für die lang erwartete Erholung der Konjunktur, die sich immer wieder verzögert hat. Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer-Quartal nur minimal um 0,1 Prozent gewachsen und dümpelt am Rande einer Rezession. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im November erneut eingetrübt - das fünfte Mal binnen sechs Monaten - und signalisiert die Verunsicherung bei den Unternehmen. Die lange Hängepartie mit Neuwahlen in Deutschland sowie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten trüben die Stimmung.

