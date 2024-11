Die meistgehandelten Produkte: eBay stark gefragt!

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich heute optimistisch. Der DAX® eröffnete bei rund 19.315 Punkten und notiert im Moment bei 19.420 Punkten. Damit hat der deutsche Leitindex wieder ein Teil seiner Verluste aufgeholt. Der Handel an den US-Börsen wird heute wegen Thanksgiving ausgesetzt. Weitere Impulse könnten durch die Veröffentlichung der Inflationszahlen folgen. Im Blickpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf eBay.

Der Online-Handelsriese verzeichnet zum Jahresende eine ansehnliche Kursentwicklung. Auch wenn die Aktie gestern einen leichten Kursrückgang hinnehmen musste steht sie mit einer Monats-Performance von über 10 Prozent gut da. Auf Jahressicht sind es sogar knapp 56 Prozent. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der Digitalisierung des Einzelhandels. Weiter sind Call-Optionsscheine auf Exxon Mobil stark gefragt. Die Aktie verzeichnet zur Zeit eine rückläufige Entwicklung an den Börsen. Trotz der starken Jahresperformance ist Vorsicht geboten. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute auch Short Faktor-Optionsscheine auf Kering. Das Papier des französischen Luxusgüterkonzerns stieg am Dienstag bis zur Marke von 228 EUR. Danach ging es für das Papier wieder auf 220,65 EUR nach unten. Auf Jahressicht notiert das Papier rund 44 Prozent niedriger. Damit befindet sich das Unternehmen in einer herausfordernden Marktphase. Darüberhinaus sind heute drei Short-Produkte auf den DAX® gefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8Q04 8,26 19414,50 Punkte 18608,15 Punkte 23,38 Open End DAX® Call HD7YKL 14,12 19414,50 Punkte 18013,32 Punkte 13,68 Open End DAX® Put HD192N 6,48 19423,50 Punkte 20052,82 Punkte 26,54 Open End DAX® Put HD3CBH 20,32 19423,50 Punkte 21449,73 Punkte 8,85 Open End DAX® Put HD1FFE 5,12 19423,50 Punkte 19914,37 Punkte 34,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag eBay Inc. Call HD4WHM 0,55 64,32 USD 65,00 USD 11,18 18.06.2025 Exxon Mobil Corp. Call HD58ZS 0,70 117,63 USD 130,00 USD 14,76 17.12.2025 DAX® Put UG0DEQ 18,90 19406,82 Punkte 21500,00 Punkte 10,23 19.09.2025 DAX® Put UG0CLN 14,57 19420,00 Punkte 20600,00 Punkte 13,36 19.12.2025 Block Inc. Call HD6XWL 0,34 88,745 USD 95,00 USD 25,63 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD6SGG 11,00 19419,50 Punkte 15412,30 Punkte 5 Open End DAX® Long HC3TKM 8,00 19419,50 Punkte 17338,64 Punkte 10 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 17,96 617,20 EUR 492,91 EUR 5 Open End Kering S.A. Short HC19RJ 21,60 222,55 EUR 295,66 EUR -3 Open End DAX® Short HD49YR 1,20 19428,00 Punkte 20546,04 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2024; 10:50 Uhr;

