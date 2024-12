Palantir: 275 % Kursplus in einem Jahr – Geht die Rallye in 2025 weiter?

Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie von Palantir Technologies (WKN: A2QA4J) um 275 % zulegen (Stand 25.11.2024) und gehört damit zu den ganz großen Gewinnern des aktuellen Jahres 2024. Dabei wird der Aktienkurs des Unternehmens von einer nicht nachlassenden Nachfrage nach seinen Produkten befeuert.

Doch während bereits investierte Anleger sich über die überragende Kursentwicklung des Big-Data Unternehmens freuen können, fragen sich interessierte Investoren, ob die fulminante Kursentwicklung sich auch im kommenden Jahr 2025 fortsetzen wird.

Palantir glänzt mit starken Zahlen

Anfang November präsentierte Palantir seine Zahlen für das dritte Quartal 2024 und diese konnten sich durchaus sehen lassen. So konnte das Unternehmen hier seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 30 % auf 726 Mio. US-Dollar steigern. Das bereinigte operative Ergebnis des Unternehmens stieg derweil um 69 % auf 276 Mio. US-Dollar an. Palantir kann damit eine bereinigte operative Marge von 38 % vorweisen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Marge dabei um satte 9 % gesteigert werden.

Doch nicht nur das letzte Quartal war stark. Im gesamten bisherigen Jahr konnte Palantir eine starke operative Entwicklung vorweisen. So stieg in den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres der Umsatz um 26 % an, während das bereinigte operative Ergebnis um 78 % zulegen konnte.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar bei einem bereinigten operativen Gewinn von etwa 1,1 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr würde Palantir seinen Umsatz und das operative Ergebnis dabei um 26 % bzw. 67 % steigern.

Palantir gewinnt zunehmend kommerzielle Kunden

Nachdem Palantirs Abhängigkeit von Regierungskunden und hier insbesondere von der US-Regierung lange Zeit sehr kritisch gesehen wurde, schafft es das Unternehmen immer besser kommerzielle Kunden für sich zu gewinnen. Diese Entwicklung ist insbesondere in den USA deutlich erkennbar.

So stieg der kommerzielle Umsatz in den USA im letzten Quartal um 54 % an. Insgesamt konnte Palantir die Anzahl seiner US-Kunden in den letzten zwölf Monaten um 77 % steigern. Global betrachtet stieg die Anzahl der Kunden im genannten Zeitraum um 39 % an.

Dabei schloss Palantir allein während des letzten Quartals 104 Verträge mit einem Auftragsvolumen von mindestens 1 Mio. US-Dollar ab. 16 dieser Verträge hatten sogar einen Wert von mindestens 10 Mio. US-Dollar. Darüber hinaus konnte Palantir im letzten Quartal eine Net Dollar Retention Rate von 118 % erzielen. Dies bedeutet, dass bestehende Kunden im letzten Quartal rund 18 % mehr ausgaben als im Jahr zuvor.

Weiterhin ungebrochene Nachfrage

Bereits vor einigen Monaten sagte Palantir CEO Alex Karp, dass eine ungebremste Nachfrage nach den Anwendungen des Unternehmens bestehe, da diese als effektive Unternehmensplattform den Einsatz von KI für große Institutionen ermögliche. In diesem Zusammenhang berichtete CFO Dave Glazer in der letzten Analystenkonferenz, dass der gesamte ausstehende Deal-Value des Unternehmens sich mittlerweile auf 4,5 Mrd. US-Dollar beläuft, was gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg von 22 % bedeutet.

Tatsächlich gehen Analysten davon aus, das Palantir auch in Zukunft ein starkes Wachstum an den Tag legen wird. So wird hier erwartet, dass das Unternehmen seinen Umsatz in den beiden kommenden Geschäftsjahren 2025 auf 3,5 Mrd. (+24 %) und 2026 auf 4,2 Mrd. US-Dollar (+21 %) steigern wird. Der Gewinn pro Aktie soll in den beiden Jahren dabei mit Wachstumsraten von 26 % (2025) und 30 % (2026) pro Jahr gesteigert werden.

Geht die Rallye in 2025 weiter?

Betrachtet man die operative Entwicklung des Unternehmens, könnte man davon ausgehen, dass sich die starke Kursentwicklung des Unternehmens auch im Jahr 2025 fortsetzen wird. Jedoch gibt es einen wesentlichen Aspekt, den Investoren nicht ignorieren sollten und hierbei handelt es sich um die Bewertung des Unternehmens. Tatsächlich hat die fulminante Kursrallye dafür gesorgt, dass die Palantir-Aktie mittlerweile zu einer schwindelerregenden Bewertung notiert.

So liegt das 2024er-KGV des Unternehmens momentan bei 170. Hierbei wird jedoch auf das bereinigte Ergebnis abgestellt. Die Bereinigungen bestehen hierbei größtenteils aus aktienbasierten Vergütungen. Palantir bezahlt seine Mitarbeiter und Manager nämlich teilweise mit Aktien. Dies hat dazu geführt, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens seit Dezember 2020 um 27 % gestiegen ist. Bestehende Aktionäre werden hierdurch natürlich verwässert.

Berücksichtigt man anstatt des bereinigten Wertes den tatsächlich erwarteten Gewinn pro Aktie (0,22 US-Dollar), steigt das 2024er-KGV sogar auf 289 an. Legt man den von Analysten erwarteten Gewinnanstieg von 26 % pro Aktie zu Grunde, läge das 2025er-KGV aktuell bei einem Wert von 230. Trotz der starken operativen Entwicklung des Unternehmens und den erwarteten Umsatz- und Gewinnsteigerungen ist es bei einer derartigen Bewertung nur schwer vorstellbar, dass die Kursrallye von Palantir auch im Jahr 2025 weiter anhalten wird.

Der Artikel Palantir: 275 % Kursplus in einem Jahr – Geht die Rallye in 2025 weiter? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

