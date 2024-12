Internet-Holding Prosus schreibt operativ schwarze Zahlen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Halbjahr operativ schwarze Zahlen geschrieben. Dabei profitierte das Unternehmen insbesondere von einer deutlich verbesserten Profitabilität in seinem zuvor Verluste schreibenden E-Commerce-Geschäft, wie die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns am Montag in Amsterdam mitteilte. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Holding in den sechs Monaten per Ende September auf 60 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 110 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um gut ein Viertel auf 3 Milliarden Dollar (rund 2,8 Mrd Euro).

Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero , iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 181 Millionen Dollar, nach einem Minus von 36 Millionen Dollar im Vorjahr.

Unter dem Strich verdiente Prosus 3,5 Milliarden Dollar, 76 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hierzu trugen Verkäufe von Beteiligungen in China und Südafrika bei, so das Unternehmen. Die Holding hat bereits am 18. November vorläufige Zahlen vorgelegt./nas/jha/