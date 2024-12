EQS-Media / 02.12.2024 / 12:45 CET/CEST



SLR Group GmbH nimmt Nahwärmesystem am Standort St. Leon-Rot in Betrieb

Nahwärmesystem verbindet Gießerei mit Wärmeerzeugung der KS Gleitlager GmbH

Reduzierung der CO2-Emissionen um 800 Tonnen jährlich beim Abnehmer

SLR treibt Nachhaltigkeitsinitiativen erfolgreich voran mit Fokus auf Reduktion des CO2-Footprints und Umstellung auf die Nutzung erneuerbarer Energieträger

St. Leon-Rot, 2. Dezember 2024 – Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat ein Nahwärmesystem am Standort St. Leon-Rot in Betrieb genommen. Dazu hatte sie bereits zu Jahresbeginn 2024 eine Zusammenarbeit mit der KS Gleitlager GmbH, einem Tochterunternehmen aus dem Rheinmetall-Konzern, vereinbart. Mit diesem wegweisenden Projekt wird die überschüssige Abwärme bei der Erzeugung von flüssigem Eisen bei der SLR Group GmbH in Zukunft genutzt, um bei KS Gleitlager Erdgas zur Erzeugung von Prozess- und Heizwärme einzusparen. Auf Seiten von KS Gleitlager werden dadurch pro Jahr 800 Tonnen CO2 eingespart. Die Parteien gehen von einer Amortisation der Investitionskosten nach wenigen Jahren aus.

Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group GmbH, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir nun das innovative Nahwärmesystem offiziell einweihen konnten. So kann prozessbedingt unvermeidbare Abwärme aus unserer Gießerei im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes genutzt werden. Zugleich können wir dadurch unsere Produktionsprozesse effizienter gestalten und Kosten einsparen. Ein besonderer Dank gilt KS Gleitlager, im Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit haben wir die Innovationskraft am Standort St. Leon-Rot eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Das geschlossene, unterirdische Wasserkreislaufsystem verbindet die Produktionsanlagen der beiden Projektpartner und leitet circa 80 Grad heißes Wasser aus der Gießerei von SLR zu KS Gleitlager. Dies hat den Vorteil, dass in der Gießerei von SLR künftig überschüssige Abwärme nicht mehr heruntergekühlt werden muss. Die entstehende Abwärme soll in der Produktionsanlage der KS Gleitlager GmbH für unterschiedliche Produktionsprozesse und auch zur Beheizung genutzt werden. Anschließend wird das Wasser zurückgeleitet und kann von SLR wieder in der Produktion zur Kühlung eingebunden werden.

Mit dem Projekt treibt die SLR Gruppe ihre Nachhaltigkeitsinitiativen weiter voran. So beabsichtigt das Unternehmen, im Jahr 2025 an allen Standorten vollständig auf nachhaltige Energieträger umzustellen und eine konzernweite Reduktion der CO2-Emissionen in Scope 1 & 2 um circa 99% zu erreichen.





Über SLR Group

Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von rund 234,7 Mio. EUR. Zum Ende des letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen 758 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.





Über KS Gleitlager

Die KS Gleitlager GmbH ist ein Tochterunternehmen des Düsseldorfer Technologiekonzerns Rheinmetall und bekannt für hochpräzise Gleitlager. Die Fertigung umfasst neben der Vormaterialfertigung mit eigener Aluminiumgießerei und Sinteranlagen auch hochkomplexe Umformprozesse bis hin zu vollautomatischen Prüfanlagen für die finale Qualitätsprüfung. Am Standort St. Leon-Rot sind rund 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.



