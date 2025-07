EQS-News: Katjes International erwartet Verkauf der 23% Beteiligung an CPK in diesem Jahr

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Katjes International erwartet Verkauf der 23% Beteiligung an CPK in diesem Jahr



Mehrheitseigentümer von CPK, Eurazeo, ist in exklusive Verhandlungen eingetreten

Käufer soll eine Holdinggesellschaft der Ferrara Candy Co., einer Tochter der Ferrero Gruppe, sein

Der Katjes International würden voraussichtlich in Q4 Erlöse von bis zu EUR 80 Mio. zufließen

Emmerich, 11. Juli 2025 – Die Katjes International hält über Ihre Tochtergesellschaften rund 23% an der französischen CPK. Diese „at-equity“-Beteiligung resultierte Ende 2018 aus der Einbringung der französischen und belgischen Aktivitäten der Katjes International in die CPK Gruppe, deren Mehrheitseigentümer der französischen Private Equity Fonds Eurazeo ist. Eurazeo hat heute veröffentlicht, in exklusive Verhandlungen über den Verkauf von CPK mit einer europäischen Holdinggesellschaft der amerikanischen Ferrara Candy Company, einer Tochter der Ferrero Gruppe, eingestiegen zu sein.

Die Finalisierung der Transaktion ist noch abhängig von der Durchführung des in Frankreich notwendigen Informations- und Konsultationsprozesses mit den Gewerkschaften sowie der Zustimmung der Kartellbehörden. Die Finalisierung wird im vierten Quartal dieses Jahres erwartet. Die Katjes International erwartet Erlöse von bis zu EUR 80 Mio. aus dieser Transaktion im vierten Quartal.

CPK besitzt ein breites Portfolio an Süßwarenmarken (u.a. Lutti, Carambar und Terry’s) und betreibt drei Produktionsstätten in Frankreich mit über 900 Angestellten.

„Wir freuen uns - nach unserem ursprünglichen Erwerb von Lutti im Jahr 2011 und der Einbringung in das größere Unternehmen CPK im Jahr 2018 - im Rahmen dieser Transaktion den nächsten Schritt in der Entwicklung der Marken im CPK Portfolio zu ermöglichen. Im Einklang mit unserer Strategie über Akquisitionen zu wachsen, schauen wir uns laufend interessante Marken an, um die erwarteten Erlöse wieder wachstumsfördernd einsetzen zu können“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

