Tagesausblick für 03.12.: DAX mit neuem Rekord. Hedgefonds steigt bei Lanxess ein

Der DAX® schielte zeitweise über die 19.900 Punkte-Marke. Im Tagesverlauf bröckelten zwar die Gewinne. Die Bullen blieben jedoch präsent. In den USA hielten sich viele Investoren zum Wochenauftakt zurück. Im Wochenverlauf werden noch vielbeachtete Daten und Berichte zum US-Arbeitsmarkt erwartet.

An den europäischen Anleihemärkten legten die Notierungen weiter kräftig zu. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen sank unter die Marke von 2 Prozent. In den USA war derweil wenig Bewegung zu beobachten. Damit weitete sich der Zinsspread zwischen 10-jährigen US-Bonds und vergleichbaren deutschen Papieren auf 218 Prozentpunkte aus. Edelmetalle wie Gold und Silber stagnierten jeweils im Bereich ihrer Schlusskurse von Freitag. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil stabilisierte sich nach dem jüngsten Kursrutsch oberhalb von 72 USD. Anzeichen für ein nachhaltige Erholung gibt es jedoch noch nicht.

Unternehmen im Fokus

Die spanische Tochter von Delivery Hero, Glovo, stellt ihre Fahrer künftig fest an. Hintergrund waren Vorwürfe seitens der spanische Arbeitsbehörde. Dem Konzern zufolge, könnte die Umstellung das EBITDA 2025 um etwa 100 Millionen Euro belasten. Die Aktie tauchte heute deutlich ab. Eckert & Ziegler markierte ein neues 52-Wochenhoch. Gerresheimer zählte heute zu den größten Gewinnern im MDAX® und schob sich in den Bereich des jüngsten Hochs. Gelingt der Ausbruch über EUR 77,30 eröffnet sich weiterer Spielraum bis EUR 86. K+S gab nach negativen Analystenkommentaren nach. Der Hedgefondsmanager David Einhorn ist wieder bei Lanxess eingestiegen. Die Aktie sprang daraufhin über EUR 25. Suess MicroTec sackte unter die Unterstützungsmarke von EUR 47,60 und fing sich erst bei EUR 44. Im Tagesverlauf konnten die Tagesverluste zwar eingedämmt werden. Dennoch ist das Papier technisch angeschlagen. Siemens näherte sich zum Handelsschluss dem Allzeithoch. Stark gefragt waren zudem Rückversicherer wie Hannover Rück. und Münchener Rück.

Morgen lädt Swiss Life zum Investorentag und Salesforce veröffentlicht Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine:

ECB’s Cipollone speaks in a pre-recorded message

Federal Reserve Board Governor Kugler speaks on the labor market and monetary policy

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks at Fed agricultural event

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.664/20.000/20.225 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300/19.500 Punkte Der DAX® schraubte sich über das Allzeithoch vom Oktober und stieg kurzzeitig über die Marke von 19.900 Punkte. Mit dem Ausbruch über 19.664 Punkte eröffnete sich weiteres Potenzial bis 20.225 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Unterstützung findet der Aktienindex zwischen 19.300 und 19.500 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 01.08.2024 – 02.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum:03.12.2019 –02.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 94,36* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 74,09** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 91,27*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 6,01* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,94* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,27* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 8,11* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.