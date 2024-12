125 Jahre BKB: Die BKB schliesst das Jubiläumsjahr ab mit einer Spende an die Stiftung Pro UKBB

Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Basler Kantonalbank (BKB) blickt auf ein ereignisreiches 2024 zurück, in dem sie ihr 125-jähriges Bestehen ausgiebig feiern durfte. Passend zum Jubiläumsmotto «Zeit, danke zu sagen» kann die BKB in der Adventszeit der Stiftung Pro UKBB einen Spendencheck in der Höhe von 125 000 CHF überreichen.

Die Baslerinnen und Basler kamen in den vergangenen Monaten in den Genuss von verschiedenen Geburtstagsüberraschungen. So sorgte das BKB Glace-Velo von Juni bis September an heissen Tagen rund 20 000 Mal für eine willkommene Erfrischung und am 1. Oktober – dem eigentlichen Geburtstag der BKB - verteilten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKB in der Stadt 15 000 Zitronenküchlein. Auf grosses Interesse stiessen auch die vier Zolli-Morgen: Rund 9000 Kinder und Erwachsene nutzten die Gelegenheit, die Tiere schon ab 5 Uhr beim Aufwachen zu beobachten. Und für viele glückliche Momente sorgten nicht zuletzt auch die 32 Konzertnachmittage, zu denen die BKB die Bewohnerinnen und Bewohner der Basler Alters- und Pflegeheime eingeladen hatte.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war jedoch das Stadtfest Ende August mit rund 30 000 Besucherinnen und Besuchern. Dank des sommerlichen Wetters und des grossen Andrangs bei den Konzerten herrschte an den Verpflegungsständen während drei Tagen Hochbetrieb. Gestern konnte die BKB den Erlös aus dem Konsumationsumsatz in der Höhe von 125 000 CHF der Stiftung Pro UKBB überreichen (im Bild: links Basil Heeb, BKB und rechts Conni Müller, Stiftung Pro UKBB). Mit der Spende engagiert sich die Stiftung für das Wohl von kranken Kindern und Jugendlichen bzw. deren Familien in Basel und bewirkt nachhaltig Gutes.

Basil Heeb, CEO der BKB, bedankt sich bei der Stadt und den Baslerinnen und Baslern: «Der grosse Ansturm bei den Jubiläumsaktivitäten und die begeisterten Rückmeldungen haben mich beeindruckt. Zu erleben, wie die ganze Stadt mit uns gefeiert hat, verstehe ich als Zeichen unserer starken Verwurzelung in Basel.»

