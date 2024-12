ANALYSE-FLASH: UBS senkt Mercedes-Benz auf 'Neutral' - Ziel runter auf 55 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 55 Euro gesenkt. Die Stuttgarter böten zwar weiterhin eine attraktive Ausschüttungsstory, schrieb Analyst Patrick Hummel in seiner neuen Einschätzung am Dienstag. Der Druck auf die Auto-Margen halte aber an. Sein neuer Top-Favorit ist BMW./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 04:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 04:09 / GMT

