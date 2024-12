Apple - Mit neuem Rekordstand

Die Apple-Aktie konnte zuletzt ein neues MACD-Kaufsignal generieren. Gleichzeitig notiert die Relative Stärke (Levy) wieder deutlich über ihrem Schwellenwert von 1. Unter dem Strich signalisieren die beiden Trendfolger also wieder einen Aufwärtstrend, weshalb Anlegerinnen und Anleger aktuell ganz genau hinschauen sollten. Doch der Reihe nach: Seit August pendelte der Technologietitel immer wieder um seine 50-Tages-Linie (akt. bei 229,11 USD). Die Rückeroberung des gleitenden Durchschnittes ging mit der Auflösung einer klassischen Flaggenkonsolidierung einher (siehe Chart), sodass in der Konsequenz zwei konstruktive Signale entstehen. Ein drittes entstand gestern. Gemeint ist der Spurt über die bisherigen Rekordstände bei 237 USD, welche zuvor vier Mal angepeilt wurden, aber bis jetzt nicht nachhaltig überwunden werden konnten. Ein erfolgreicher Ausbruch dürfte nun neue Kräfte freisetzen, zumal damit die Kursentwicklung seit Juni als Schiebezone mit einem Anschlusspotenzial von 37 USD interpretiert werden kann. Als engmaschige Absicherung gen Süden bietet sich im Ausbruchsfall dagegen die o. g. Glättungslinie an.

Apple (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

