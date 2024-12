SAP vorbörslich gefragt mit Rückenwind von Salesforce

Die SAP-Aktie könnte am Mittwoch mit einem freundlichen Start dem Dax beim Halten der 20.000-Punkte-Marke helfen. Nach einem starken Quartalsbericht des Wettbewerbers Salesforce zog der Kurs der Walldorfer im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent an. Die Papiere des Kontrahenten waren in ersten nachbörslichen Reaktionen in New York um etwa zehn Prozent hochgeschnellt.

Salesforce überzeugte die Anleger mit einem dritten Geschäftsquartal, das die Erwartungen übertraf. Der Konzern wurde zudem etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Die SAP-Aktie reagiert auf gute Nachrichten eines wichtigen Wettbewerbers wie Salesforce häufig auch positiv.

Als wertvollstes deutsches Unternehmen nähert sich SAP einer Marktkapitalisierung von 300 Milliarden Euro. 2024 ist die Aktie im Dax mit 67 Prozent Plus der drittgrößte Gewinner und ein wichtiger Grund dafür, dass der Leitindex am Vortag erstmals die 20.000 Punkte knacken konnte. Die Salesforce-Aktie hat in diesem Jahr 40 Prozent gewonnen und damit weniger als SAP.