Marktgespräch am 04.12.2024: Lothar Albert & Ingmar Königshofen

Mit einem Rundumblick auf die aktuellen volatilen Bewegungen an den Börsen steht im heutigen Marktinterview zunächst der DAX unter der Lupe. Oder eher im Fokus des Fernrohrs, denn mit einem mustergültigen Anstieg erreichte der Index am gestrigen Tag die Marke der 20.000 Punkte. Folgt nun eine Korrektur? Im Metallsektor steht heute nicht Gold und Silber im Fokus sondern Palladium. Entsprechend der Saisonalität könnte hier demnächst eine interessante Rally auf die Anleger warten. Außerdem stellt Ingmar eine statistisch ausgewertete Trading-Chance in Platin vor. Mit Blick auf die Aktivität der großen Marktteilnehmer und die statistische Entwicklung in den einzelnen Monaten, sowie vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Veränderungen in Amerika, dürfte auch beim Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) eine interessante Phase bevorstehen. Als letzten Wert werfen die beiden Marktexperten einen Blick auf die Thyssenkrupp AG. Trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einer defizitären Stahlsparte sowie Personalabbau und Standortschließungen reagiert die Aktie nach einer längeren Abwärtsbewegung vorerst wieder positiv. Ausführlichere Erläuterungen finden Sie im Video.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Hier geht es zum aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal der LS Exchange:

www.youtube.com/watch?v=EXgg8gjNAPE

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.