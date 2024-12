BOJ-Vorstandsmitglied Nakamura mahnt zur Vorsicht bei Zinserhöhungen

(Streicht das Wort "Fokus 1" in der Überschrift.)

Hiroshima (Reuters) - In Japan hat ein Vorstandsmitglied der Notenbank Bank of Japan (BOJ), Toyoaki Nakamura, hinsichtlich der Anhebung der Zinssätze zur Vorsicht aufgerufen.

"Ich persönlich bin nicht zuversichtlich, was die Nachhaltigkeit des Lohnwachstums angeht", sagte Nakamura in einer Rede vor Unternehmern in Hiroshima im Westen Japans. Dem Konsum fehle es an Dynamik, da die Haushalte aufgrund der steigenden Preise sparsamer seien, sagte Nakamura. "Wir befinden uns in einer kritischen Phase, in der wir viele Daten überprüfen und das Ausmaß der geldpolitischen Unterstützung in Abhängigkeit von den Verbesserungen in der Wirtschaft vorsichtig anpassen müssen", fügte er hinzu. Nakamura, der eher zu den zurückhaltenden Mitgliedern des Direktoriums gehört, sagte auch, es bestehe die Möglichkeit, dass die Inflation das Zwei-Prozent-Ziel der BOJ ab dem Jahr 2025 verfehlen könnte.

