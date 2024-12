Dow Jones Industrial Average® - 2025: Ein zwielichtiger Jahrgang

Liebe Leserinnen, liebe Leser, das zu Ende gehende Jahr war in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes: Neben dem anhaltenden Krieg in der Ukraine gibt es mit den Auseinandersetzungen im Nahen Osten inzwischen einen weiteren militärischen Krisenherd. Mit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus kommen politische Unsicherheiten hinzu. Aber auch wirtschaftlich gab bzw. gibt es jede Menge Stolpersteine. So drohen z. B. neue Handelsbarrieren und Zölle. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Entwicklung – vor allem in Europa schwach. Für Deutschland droht das zweite Rezessionsjahr in Folge, weshalb hierzulande sogar tiefergehende Probleme diskutiert werden – Stichwort: „Deindustrialisierung“. All diesen Faktoren zum Trotz war 2024 ein gutes Aktienjahr. Angesichts eines Zuwachses von 19 % (DAX®), 26 % (S&P 500®) und 25 % (Nasdaq-100®) ist diese Aussage fast untertrieben. Diese weit überdurchschnittliche Wertentwicklung wurde auch nur einmal – durch die Korrektur von Juli/August – ernsthaft gestört. Zu einem stressfreien Bilderbuchjahrgang zählt also nicht nur ein starker Kurszuwachs, sondern auch eine hohe Anzahl an positiven Handelstagen. Beides lieferte in den vergangenen 12 Monaten auch der Dow Jones® (siehe Chart).

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.