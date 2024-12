EQS-PVR: ENCAVIS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die von der Elbe BidCo AG gehaltenen Stimmrechte an der ENCAVIS AG werden den Gesellschaftern ihrer alleinigen Aktionärin, der Elbe MidCo GmbH & Co. KG, im Wege des acting in concert wechselseitig zugerechnet. Aus diesem Grund werden der Krüper GmbH als Kommanditistin der Elbe MidCo GmbH & Co. KG diese Stimmrechte zugerechnet.