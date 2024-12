Lufthansa macht Drehkreuze zur Chefsache

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa macht die zeitweise holprigen Abläufe an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München zur Chefsache. Airline-Chef Jens Ritter soll die Zusammenarbeit der einzelnen Lufthansa-Teams und ihrer Dienstleister am Münchener Flughafen verbessern. Die gleiche Aufgabe übernimmt in Frankfurt Ritters Vorgänger, der für den Betrieb zuständige Bereichsvorstand und Pilot Klaus Froese.

Hintergrund sind erhebliche betriebliche Probleme an beiden Flughäfen bei Belastungsspitzen im vergangenen Sommer. Bislang waren die Zuständigkeiten und Berichtslinien nicht auf eine Stelle ausgerichtet. Mit einheitlicher Verantwortung und regelmäßigen Treffen sollen die operativen Abläufe der Flugbetriebe verbessert werden. Die Flüge sollen mit weniger Reibung und pünktlicher stattfinden./ceb/DP/ngu