S&P 500® - … und ein Katastrophenstopp

Mit Hilfe der Technischen Analyse lassen sich nicht nur die Renditeziele, sondern auch wichtige Stresslevel herausarbeiten. Letzteres ist regelmäßig sogar viel, viel wichtiger! Vorbereitet zu sein, die kritischen Niveaus auf der Unterseite zu kennen, deren Unterschreiten ein Umdenken erfordert, das stellt einen elementaren Mehrwert der Charttechnik dar. Konkret müssen wir in diesem Kontext nochmals auf die o. g. langfristige Trendlinie seit 1929 zurückkommen. Zukünftig müssen die Bullen die beschriebene Dynamisierung jeden Tag bestätigen. Entsprechend gilt es einen Rückfall unter diese Trendlinie, welche im neuen Jahr bis auf 40.536 Punkte ansteigen wird, unbedingt zu verhindern. Unter Risikogesichtspunkten haben wir damit eine erste Schlüsselhaltezone für Ihr 2025er-Stammbuch herausgearbeitet. Beim Schwenk in Richtung S&P 500® sticht die Marke von 4.800 Punkten ins Auge. Nachdem das Aktienbarometer in diesem Bereich in den letzten Jahren immer wieder seine Jahreshochs ausgeprägt hatte, erfolgte mit dem Tief von 2024 (4.682 Punkte) nochmals eine Bestätigung dieser Bastion. Charttechnisch ist damit eine „große Sollbruchstelle“ und der „Katastrophen-Stopp 2025“ definiert, denn über den Märkten schwebt auch stets das Damoklesschwert des alten Goethe-Zitats: „Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben!“

S&P 500® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

