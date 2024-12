Tagesausblick für 06.12.: DAX-Rallye hält an. Analysten beflügeln mit positiven Kommentaren.

Investoren sind in Feierlaune und schoben den DAX® über 20.300 Punkte. Auch die zweite Reihe läßt sich von der guten Stimmung anstecken. So verbesserten sich MDAX® und SDAX® jeweils um rund ein Prozent. Morgen stehen weitere Daten zum US-Arbeitsmarkt im Fokus. Zudem werden Reden von einigen US-Notenbänkern erwartet.

Heute kamen europäische Rentenpapiere mehrheitlich unter Druck. Nach der Kursrally der zurückliegenden Tage und der guten Stimmung an den Aktienmärkten nahmen einige Investoren Gewinne mit und schichteten in Aktien um. Am US-Anleihenmarkt blieb es hingegen ruhig. Dies gilt ebenfalls für die Rohstoffe. Der Goldpreis stagnierte bei 2.650 USD pro Feinunze. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte heute in einer engen Range um die Marke von 72,50 USD.

Unternehmen im Fokus

Aurubis plant eine Dividendenerhöhung für das Geschäftsjahr 2023/24. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag. Die Deutsche Lufthansa hat die 200-Tage-Durchschnittslinie überflogen und nimmt nun Kurs auf die 7-Euromarke. HelloFresh legte nach positiven Analystenkommentaren ebenfalls kräftig zu und schob sich bei EUR 12,90 über die nächste wichtige Hürde. Ionons kam unter Druck, nachdem Finanzinvestor Warburg Pincus die Beteiligung reduzierte. Continental und Puma profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Continental kratzte im Tagesverlauf am Novemberhoch. Puma hat nach dem Test der 61,8%-Retracementlinie den Aufwärtstrend wieder aufgenommen.

Morgen lädt Verbio zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: