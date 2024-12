Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt weiter zu - Starke Wochenbilanz

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Kauflaune der Anleger hat an den wichtigsten EU-Aktienmärkten auch zum Wochenschluss angehalten. Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 4.977,78 Punkten und verbuchte damit einen Wochengewinn von mehr als dreieinhalb Prozent.

Der französische Cac 40 legte trotz der politischen Turbulenzen im Land um 1,31 Prozent zu. Der Index, der seit Anfang Juni um rund acht Prozent hinter dem europäischen Gesamtmarkt zurückgeblieben sei, habe wohl den Großteil der mit der dortigen Situation verbundenen Unsicherheit bereits eingepreist, sagte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Außerhalb des Euroraums ging es hingegen bergab. Der schweizerische SMI sank um 0,09 Prozent auf 11.780,65 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor 0,49 Prozent auf 8.308,61 Zähler./edh/he