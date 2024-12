Dow Jones Transportation® - Transport Index: Chancen abseits des Tech-Sektors!

Der Grund liegt auf der Hand: Floriert die Wirtschaft, dann werden mehr Waren produziert und dann müssen entsprechend auch mehr Waren von A nach B transportiert werden. Charttechnisch haben die Transporttitel auch 2024 die 200-Wochen-Linie (akt. bei 14.998 Punkten) erneut als Sprungbrett genutzt. Der Spurt über die die 17.000er-Marke vervollständigt zudem ein „rounding bottom“ (siehe Chart), welches auf neue Rekordstände jenseits der Marke von 18.247 Punkten hoffen lässt. Wichtige Unterstützungen bestehen dagegen bei 17.000 bzw. 16.250 Punkten. Per Saldo stellt der „Transport-Index“ ein Gegengewicht zu den zuvor angeführten negativen Argumenten dar. Abseits der „Glorreichen 7“ hat der US-Aktienmarkt noch einiges mehr zu bieten. Der Analyse der Marktbreite bzw. der grundsätzlichen Marktverfassung haben wir per Saldo sehr breiten Raum eingeräumt. Das tun wir ganz bewusst und tragen damit Jesse Livermore Rechnung. Einer der größten Trader aller Zeiten wusste schon vor mehr als 100 Jahren: „Denken Sie stets in der Kategorie des Gesamtmarktes bzw. des allgemeinen Trends.“ Als Fazit halten wir ein „gemischtes Bild“ als Ausgangslage für 2025 fest.





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





Dow Jones Transportation® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Transportation®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.