EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

London, 6.12.2024

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wienerberger AG

5. Datum der Schwellenberührung: 5.12.2024

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

10. Sonstige Kommentare:

The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6,424,097 shares on behalf of underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5,582,965 of those shares.