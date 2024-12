Finanzinvestor KKR will restliche Anteile an Encavis - Delisting

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor KKR will die restlichen Anteile am Solar- und Windpark-Betreibers Encavis erwerben. Geboten werden 17,50 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Der US-Finanzinvestor hält bereits etwa 87,73 Prozent an Encavis und hatte angekündigt, auch die übrigen Aktien zu übernehmen und das Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen. Mit Encavis sei bereits eine entsprechende Delisting-Vereinbarung geschlossen worden, in der das Unternehmen bereits vor Ablauf der Annahmefrist den Widerruf der Zulassung der Encavis-Aktien beantragen werde, hieß es.

Ein von KKR geführtes Konsortium hatte Mitte März ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abgegeben für ebenfalls 17,50 Euro je Aktie. Die Offerte bewertete das Hamburger Unternehmen früheren Angaben zufolge mit insgesamt gut 2,8 Milliarden Euro./nas/stk