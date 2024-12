Japans Verbraucherausgaben sanken im Oktober langsamer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - In Japan sind die Ausgaben der Verbraucher im Oktober langsamer als erwartet gesunken.

Dennoch blieben die allgemeinen Konsumtrends nach wie vor schwach und stellen eine Herausforderung für die Politik dar. Wie am Freitag aus offiziellen Daten des japanischen Innenministeriums hervorging, sanken die Verbraucherausgaben im Oktober um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lagen damit über der mittleren Marktprognose von 2,6 Prozent. Auf saisonbereinigter Basis stiegen die Ausgaben im Monatsvergleich um 2,9 Prozent, während ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet wurde. Ökonomen führten den schwachen Konsum vor allem auf steigende Preise zurück.

Daten zu den Löhnen in Japan, die ebenfalls am Freitag veröffentlicht wurden, zeigten, dass das Grundgehalt der Japaner im Oktober so schnell wie seit 32 Jahren nicht mehr gestiegen ist. Dies ließ die Reallöhne nach zwei Monaten des Rückgangs ansteigen. Die Bank of Japan gab im März die Negativzinsen auf und hob im Juli die kurzfristigen Zinsen auf 0,25 Prozent an, da sie der Ansicht war, dass Japan Fortschritte bei der dauerhaften Erreichung seines Inflationsziels von zwei Prozent machte.

(Bericht von Satoshi Sugiyama, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)