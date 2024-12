S&P 500® - 2023/24: Zu gut, um wahr zu sein?

In Sachen „Performance-Delle 2025“ haben wir noch ein weiteres Argument im Köcher. In den vergangenen beiden Jahren hat der S&P 500® über 50 % zugelegt. Auf Basis der Daten seit 1928 haben wir untersucht, welche Auswirkungen eine Bilderbuchrendite von mehr als 40 % binnen zwei Kalenderjahren auf die Wertentwicklung im folgenden Jahr besitzt. Das Ergebnis ist ernüchternd! Insgesamt kommt eine so starke Rendite bei den US-Standardwerten 17 Mal vor. Neun Mal musste der S&P 500® im Folgejahr Kursverluste hinnehmen – nur acht Mal kam es zu Anschlussgewinnen. D. h. die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne beträgt lediglich 47 %. Zum Vergleich: die Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne auf Gesamtjahressicht beträgt über die letzten knapp 100 Jahre gut 67 %. Gleichzeitig fällt die Rendite nach einem dynamischen Kursanstieg mit 1,2 % deutlich unterdurchschnittlich aus, denn im Mittel kann der S&P 500® seit 1928 um rund 8 % pro Jahr zulegen. Eine andere Zahl ist noch beeindruckender: Wenn Anlegerinnen und Anleger nur in Jahren nach einer 40-prozentigen Kursrally investiert hätten, dann wäre über die letzten knapp 100 Jahre aufgrund der Pfadabhängigkeit nicht einmal der Kapitalerhalt gelungen. Diese Statistik ist ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte in 2025. (Fortsetzung folgt)





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





S&P 500® (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

