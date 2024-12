WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Dezember 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. Dezember 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 15:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 16:00 CHE: Novartis, Impact & Sustainability investor event 17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: Leistungsbilanz 10/24 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/24 02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/24 08:30 CHE: BFS: Konjunkturentwicklung Q3/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 11/24 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Veranstaltung zu den neue Perspektiven für IFRS in Deutschland, Berlin BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Heraeus Precious Metals, Online-Pk zur 2025er-Edelmetallprognose 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung 18:30 DEU: Adidas, SdK Investor Aktien Forum 18:30 DEU: Metro AG, Jahreszahlen DEU: Allianz, Capital Markets Day USA: Southwest Airlines, außerordentliche Hauptversammlung USA: Goldman Sachs 2024 U.S. Financial Services Conference TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 11/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/24 14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/24 (detailliert) 14:30 USA: Produktivität Q3/24 (detailliert) über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ARE: Dubai International Motor Show, Dubai EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen 09:00 DEU: Talanx, Capital Markets Day 22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen DEU: Fuchs, SdK Investor Aktien Forum TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Verbraucherpreise 11/24 14:30 USA: Stundenlöhne 11/24 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07:00 DEU: Schott Pharma, Jahreszahlen 10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk zu Geschäftsjahr 2023/2024 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 13:00 USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen 14:00 CHE: Lonza, Investor Update 14:30 FRA: SCOR, Investor Day 15:00 USA: Under Armour, Investor Day 22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen 22:00 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen DEU: Siemens, Capital Markets Day DEU: Grenke, DSW Investor Forum DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Bauproduktion 10/24 08:00 GBR: BIP 10/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/24 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/24 14:45 EUR: EZB, Pressekonferenz zur Zinsentscheidung SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Munich Re, Ergebnisausblick 2025 (9.00 Pk) 10:30 DEU: Jahres-Pk Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M. CHE: Swiss Re, Management Dialogue 2024 eventuell mit 2025er-Zielen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Tankan-Bericht Q4/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 11/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 08:00 SPA: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 11:00 EUR: Industrieproduktion 10/24 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/24 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Fahrplanwechsel bei der Bahn mit neuer Direktverbindung zwischen Berlin und Paris TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/24 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/24 03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 11/24 09:15 FRA: HCOB PMI Dienste 12/24 09:15 FRA: HCOB PMI Industrie 12/24 09:30 DEU: HCOB PMI Dienste 12/24 09:30 DEU: HCOB PMI Industrie 12/24 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 12/24 10:00 EUR: HCOB PMI Industrie 12/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Industrie 12/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 12/24 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/24 14:30 USA: Empire State Manufactoring Index 12/24 15:45 USA: S&P Global PMI Industrie 12/24 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 12/24 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Energie, Brüssel EUR: EU-Außenministertreffen, Brüssel EUR: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen 2023/24 (10.00 Pk) 14:00 GBR: GlaxoSmithKline, Meet the management: Early pipeline Call 16:00 USA: Agilent Technologies, Analyst and Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/24 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/24 10:00 ITA: Handelsbilanz 10/24 11:00 DEU: ZEW-Index 12/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/24 15:15 USA: Industrieproduktion 11/24 16:00 USA: Lagerbestände 10/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 12/24 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Umwelt, Brüssel USA: US-Wahlleute geben nach der Präsidentenwahl offiziell ihre Stimmen ab ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (11.00 Pk) 11:00 DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 11/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/24 11:00 EUR: Bauproduktion 10/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Baubeginne 11/24 14:30 USA: Baugenehmigungen 11/24 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/24 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin und Deutsche Bundesbank informieren über EU-Bankenpaket und nationale Umsetzung ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: KfZ-Neuzulassungen 11/24 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 2023/2024 12:30 GBR: Accenture, Q1-Zahlen 22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/24 10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 10/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 10/24 10:30 ITA: Leistungsbilanz 10/24 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: BIP, Q3-Zahlen (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: PCE-Kernrate (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Frühindikator 11/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Klagerecht von Verbraucherschützern, Karlsruhe 11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2024, Dresden DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin EUR: EU-Gipfel, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/24 08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/24 11:00 ITA: Industrieumsatz 10/24 14:30 USA: Konsumentenausgaben 11/24 14:30 USA: Private Einkommen 11/24 14:30 USA: PCE-Preisindex 11/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 16:00 USA: Universitiy of Michigan 12/24 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH urteilt zur Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft zum Bau einer Anlage nach Insolvenz des Bauträgers verpflichtet werden kann, Karlsruhe DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. ----------------------------------------------------------------------------------------

