MARA Holdings - Bereit für den nächsten Schub?

Bitcoin und Bitcoin-Proxys sind momentan noch immer ein Segment, für das weiterhin enorm gute Aussichten bestehen. Donald Trump hat ein sehr Bitcoin-freundliches Team um sich gescharrt und die Zuflüsse von Seiten der Bitcoin ETFs sind eindeutig. So haben die Ethereum ETFs am Donnerstag die stärksten Zuflüsse seit ihrem Bestehen gesehen und auch in den Bitcoin ETFs ist die Nachfrage enorm. Zusätzlich hat Jerome Powell am Mittwoch tatsächlich gesagt, Bitcoin wäre eine Art „Digitales Gold“. Kryptowährungen werden also zunehmend salonfähig, auch bei den großen Investoren. Mehr und mehr Fonds (und Hedgefonds) werden zukünftig zumindest einen Teil ihrer Assets in Krypto und davon wohl am meisten in Bitcoin stecken. Daher sollten die Krypto-Preise und mit ihnen die Miner weiter profitieren. MARA Holdings ist so einer dieser Bitcoin-Miner.

