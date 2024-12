Goldpreis steigt auf den höchsten Stand seit zwei Wochen

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Montag auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert. Am Nachmittag stieg der Preis für die Feinunze an der Börse in London bis auf 2.676 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Im frühen Handel hatte der Goldpreis noch rund 50 Dollar weniger gekostet. In Euro gerechnet kostete eine Unze zuletzt 2.522 Euro.

Die chinesische Notenbank hat erstmals seit sieben Monaten ihre Goldreserven wieder aufgestockt. Die Notenbank hatte am Samstag mitgeteilt, dass sie im November 160.000 Feinunzen Gold gekauft habe. Die chinesische Notenbank versucht so ihre Währungsbestände gegen eine Abwertung abzusichern.

Die Käufe sind bemerkenswert, da der Goldpreis sich weiterhin in der Nähe seines jüngsten Rekordhochs befindet. Der Goldpreis hatte zuletzt Ende Oktober ein Rekordhoch erreicht, bei 2.790 Dollar je Feinunze. Im November war die Notierung dann zeitweise bis auf 2.536 Dollar gefallen.

Auch die Unsicherheit in Syrien stützte den Goldpreis laut Händlern. Nach dem blitzartigen Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad steht das Land vor einer ungewissen Zukunft./jsl/nas