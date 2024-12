Lufthansa Technik baut Standort in Portugal mit gut 700 Jobs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Lufthansa Technik investiert in einen neuen Standort in Portugal.

In dem Werk für Reparaturen von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten in Santa Maria da Feira nahe Porto sollen mehr als 700 Jobs entstehen, wie die Lufthansa-Tochter am Montag mitteilte. Die Bauarbeiten für das 54.000 Quadratmeter große Werk sollen 2026 beginnen und die Produktion voraussichtlich Ende 2027 starten. Bereits für das kommende Jahr sei der Aufbau eines lokalen Trainingszentrums für neue Beschäftigte geplant. Unternehmenskreisen zufolge investiert Lufthansa Technik einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag. "Erstmals in der Geschichte des Unternehmens bauen und eröffnen wir einen eigenen Standort in Portugal", sagte Manager Harald Gloy, der als COO für das operative Geschäft zuständig ist. Für mehr Wachstum wolle man die Kapazitäten ausbauen.

Die Wartungstochter der Lufthansa hatte 2023 den operativen Gewinn um 13 Prozent auf den Rekord von 628 Millionen Euro erhöht und peilt für das laufende Jahr ein ähnliches Ergebnis an. Die Konzernmutter gab Ende 2023 den Plan auf, nach einem Investor für eine Minderheitsbeteiligung von rund einem Fünftel an Lufthansa Technik zu suchen. Firmenchef Sören Stark sagte im März, für die nächsten vier Jahre habe Lufthansa Technik 1,2 Milliarden Euro in der Mittelfristplanung genehmigt bekommen. Im Oktober kündigte die Wartungsfirma an, Investitionen "von deutlich über einer Milliarde Euro" beschlossen zu haben.

