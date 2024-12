NVIDIA unter Druck | Palantir mit neuem AZH?

Letzte Woche gab es sehr überzeugende Zahlen zum Wochenausklang und der Wochenstart ist zunächst verhalten. Keine Konjunkturdaten aus den USA, stattdessen verarbeiten die Marktteilnehmer die schwächeren Konjunkturdaten aus China und eine Meldung aus dem Land der Mitte zu NVIDIA.

Deren Aktien standen am Montag unter Druck, nachdem eine chinesische Aufsichtsbehörde erklärt hatte, sie ermittle gegen den Chiphersteller wegen möglicher Verstöße gegen das Kartellrecht des Landes.

Die staatliche Marktregulierungsbehörde habe im Zusammenhang mit der Übernahme von Mellanox eine Untersuchung gegen den Chiphersteller eingeleitet, teilte die chinesische Regierung am Montag mit.

Die USA haben Nvidia und anderen wichtigen Halbleiterherstellern den Verkauf ihrer fortschrittlichsten KI-Chips an China untersagt, um die Stärkung des Militärs des Landes zu verhindern. Vorbörslich geht es gute 2 % nach unten mit der Aktie.



Palantir kooperiert mit dem Hersteller autonomer Waffensysteme Anduril. Die Aktie klettert vorbörslich 7,2 %



