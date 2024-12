Geldpolitische Kursänderung in China stützt Asien-Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Die Aussicht auf niedrigere Zinsen in China stützt die Aktienmärkte in Asien.

In China gewannen die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen am Dienstag jeweils rund ein halbes Prozent auf 3423 beziehungsweise 3996 Punkte. In Japan legten der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix fast genauso viel zu. In Südkorea sorgte die Ankündigung stabilisierender Marktmaßnahmen für zusätzlichen Rückenwind: Der Kospi-Index sprang um 2,4 Prozent in die Höhe.

Im kommenden Jahr soll in China eine "angemessen lockere" Geldpolitik verfolgt werden, wie staatliche Medien am Montag unter Berufung auf eine Politbüro-Sitzung berichteten. "Die Ankündigung deutet auf mögliche Zinssenkungen, eine fiskalische Expansion und den Ankauf von Vermögenswerten hin", schrieben die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Das Ausmaß der Maßnahmen bleibe allerdings unklar. Details könnten den ANZ-Experten zufolge bei der ab Mittwoch anstehenden Zentralen Wirtschaftskonferenz (CEWC) in Peking bekanntgegeben werden.

Die schwach ausgefallenen Zahlen für den chinesischen Außenhandel rückten etwas in den Hintergrund. Dabei wuchsen die Exporte in der Volksrepublik im November langsamer als erwartet, die Importe fielen sogar überraschend. Xu Tianchen, Chefökonom beim Analysehaus Economist Intelligence Unit, mahnte zur Vorsicht. "Es handelt sich um erste Anzeichen für eine Vorverlagerung der Handelsströme in Erwartung von Trumps Zöllen. Die vollen Auswirkungen werden in den kommenden Monaten, insbesondere im Dezember und Januar, zu spüren sein."

Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 39.367,58 +0,5%

Topix 2.741,41 +0,3%

Shanghai 3.422,89 +0,6%

CSI300 3.995,73 +0,7%

Hang Seng 20.425,58 +0,1%

Kospi 2.417,84 +2,4%

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,0566

Pfund/Dollar 1,2756

Dollar/Yen 151,21

Dollar/Franken 0,8771

Dollar/Yuan 7,2424

Dollar/Won 1.426,78

