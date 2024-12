Gewinnmitnahmen bei Oracle | Warten auf Verbraucherpreise (Datum auf Tisch war falsch: 10.12.)

Wir sehen seit Wochenanfang Gewinnmitnahmen bei den in diesem Jahr überdurchschnittlich stark gestiegen Sektoren und Werten. NVIDIA leidet unter den Schlagzeilen aus China, obgleich sich die Aktie vor Handelsstart stabilisiert. Trotz der vorbörslichen Kursschwäche bei Oracle, tendiert die Wall Street zum Opening kaum verändert. Die Zahlen von Oracle waren nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Was den Wert belastet, sind die leicht verfehlten Aussichten für das laufende Quartal. Letztendlich sind vor allem Gewinnmitnahmen für die Verluste verantwortlich. Die Aktie konnte in diesem Jahr rund 80 Prozent zulegen, im Vergleich zu 50 Prozent für Amazon und 70 Prozent für Meta. Selbst die Aktien von MongoDB können von den sehr robusten Zahlen und Aussichten nicht profitieren. Diesen Mittwoch melden Adobe, gefolgt von Broadcom am Donnerstag und Micron am 18. Dezember. Ebay steht wegen einer Verkaufsempfehlung von Jefferies



00:00 Intro

01:13 Tech Werte & Meldungen: Nvidia, Oracle, Amazon, Meta, Google, MongoDB

05:29 USA: Verbraucherpreise | Inflation Nowcast Indicator | Zinsen

08:57 Europa: Leitzinsen

10:10 Asien: Japan Zinsen | China Handelsdaten enttäuschend

11:03 Oracle: Ergebnisse und Analystenkommentare

14:09 Analysten: Broadcom, AMD, Ebay, MongoDB, Pinterest, C3.ai, Autozone

18:01 Meldungen: Hershey & Mondelez, Eli Lilly, Boeing

21:06 Analysten: Chevron, Carnival, Tesla

23:17 Verabschiedung | Keine Closing Bell heute Abend



