AKTIE IM FOKUS: KI-Euphorie erfasst Broadcom

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über eine Kooperation mit Apple an einem KI-Chip hat am Mittwoch die Papiere von Broadcom nach oben getrieben. Zuletzt verteuerten sich die Titel um 5,8 Prozent auf rund 182 Dollar. Im technologielastigen Nasdaq 100 , der am Mittwoch ein Rekordhoch erreichte, lagen Broadcom mit diesem Zuwachs vorne. Apple gewannen 0,5 Prozent.

Broadcom befinden sich auch seit Jahresbeginn mit einem Kursgewinn von 63 Prozent unter den führenden Werten im Nasdaq 100. An ihr Rekordhoch von 186,42 Dollar vom Oktober kamen die Titel am Mittwoch aber noch nicht ganz heran. Dafür müssten sie zunächst die Marke von 185 Dollar hinter sich lassen, an der sich seit Juni ein Widerstand gebildet hat und nur im Oktober beim Erreichen des Rekordhochs kurzzeitig übersprungen wurde.

Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) wirkt sich auf den Broadcom-Kurs günstig aus. Am Mittwoch berichtete das auf die Techbranche spezialisierte Portal "The Information" mit Verweis auf eine mit der Sache vertraute Person, dass Apple einen Serverchip speziell für Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt und dafür mit Broadcom zusammenarbeitet.

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 847 Milliarden Dollar ist Broadcom im Techsektor ein Schwergewicht, wenn auch der Börsenwert an die wertvollsten Konzerne wie Apple, Nvidia oder Microsoft , die zwischen drei und vier Billionen Dollar auf die Waage bringen, längst nicht heranreicht.

Broadcom wird auch am Donnerstag erneut im Fokus stehen. Dann präsentiert der Konzern nach dem New Yorker Börsenschluss die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal./ajx/nas