New York Ausblick: Dow Jones freundlich erwartet nach US-Inflationsdaten

Nach der Bekanntgabe aktueller Inflationszahlen dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch mit moderaten Gewinnen eröffnen. Rund eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 44.336 Punkte. Den Nasdaq 100 prognostiziert IG 0,5 Prozent im Plus bei 21.475 Punkten.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel verharrte bei 3,3 Prozent. Auch hier wurden die Prognosen getroffen.

"Der Anstieg der Inflationsrate dürfte die Fed nicht davon abbringen, in einer Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Der Leitzins liegt noch immer deutlich über der Inflationsrate. Damit sind die US-Währungshüter in einer komfortablen Situation", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion.

Unter den Einzelwerten notierten die Aktien von Walgreens vorbörslich 2,5 Prozent im Minus. Der Finanzinvestor Sycamore Partners spricht mit der kriselnden Apothekenkette offenbar über eine Übernahme. Danach könnte das Unternehmen von der Börse verschwinden. Das berichteten das "Wall Street Journal" sowie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Die Anteilsscheine von General Motors legten im vorbörslichen Handel um 1,5 Prozent zu. Der Autobauer gibt das Projekt selbstfahrender Taxis auf. Die Kehrtwende soll eine Milliarde US-Dollar jährlich einsparen. GM arbeitete lange daran, mit seiner Tochterfirma Cruise einen fahrerlosen Taxi-Dienst aufzubauen und investierte dafür rund zehn Milliarden US-Dollar.

Die Titel von GE Vernova zeigten sich vorbörslich kaum verändert. Der Energietechnikkonzern erhöhte wegen der robusten Nachfrage seine Mittelfristziele. Zudem hob das Unternehmen die Umsatzzielspanne für 2025 etwas an, die allerdings weiterhin unter der Konsensschätzung liegt. Im Windgeschäft rechnet der Konzern dabei mit einem Umsatzrückgang und einem Verlust. Für 2024 bestätigte GE Vernova die Umsatzprognose, kappte aber das obere Ende der Profitabilitätsspanne.

Für die Papiere von Mondelez ging es vorbörslich um 3,6 Prozent hoch. Der Knabberzeug-Hersteller genehmigte einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 9 Milliarden Dollar, wenige Tage nach einem Medienbericht, dass er eine Übernahme des Schokoladenherstellers Hershey prüfe.

Die Aktien von Macy's brachen vorbörslich um 11 Prozent ein. Die Kaufhauskette reduzierte ihr Gewinnziel, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter Lieferkosten in Millionenhöhe verheimlicht hatte. Der Fall war bekannt, die genauen Auswirkungen aber noch unklar.