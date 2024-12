Online-Modehändler Zalando schluckt Rivalen About You

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/München (Reuters) - Milliarden-Deal im deutschen Online-Modehandel: Zalando will den kleineren Konkurrenten About You komplett übernehmen.

Der Berliner Konzern unterbreitete ein Angebot von 6,50 Euro je Aktie, wie er am Mittwoch mitteilte. Das sind zwei Drittel mehr als der Schlusskurs vom Dienstag. Insgesamt wird About You damit auf Basis der ausstehenden Aktien mit 1,13 Milliarden Euro bewertet. Die Übernahme-Offerte bescherte About You ein Rekord-Kursplus von fast 67 Prozent auf 6,50 Euro. Die Zalando-Titel rutschten zur Eröffnung dagegen um 8,5 Prozent ab, so stark wie zuletzt vor rund vier Monaten.

Fast drei Viertel der About-You-Anteile hat Zalando den Angaben zufolge schon sicher. Die Hauptaktionäre - der Handels- und Logistikkonzern Otto und das Management von About You - hätten den Verkauf ihrer Aktienpakete bereits zugesagt. Außerdem würden die drei Firmengründer Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese ihre bisherigen Ämter behalten. Otto hatte den Modehändler vor dreieinhalb Jahren an die Börse gebracht, damals zu einem Ausgabepreis von 23 Euro. Der Konzern ist vor allem für den gleichnamigen Versandhandel bekannt, zu Otto gehört aber unter anderem auch der Paketdienst Hermes.

Von dem Deal erhofft sich Zalando einen zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Millionen Euro pro Jahr. Synergien seien vor allem im Firmenkunden-Geschäft zu erwarten. Die beiden Sparten "Scayle" von About You und "Zeos" von Zalando bieten anderen Unternehmen Shop-Software und Logistik-Dienstleistungen an. "Scayle" ist für About You der Wachstumstreiber.

