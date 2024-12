10-jährige Rendite USA - Strategische Absicherung

Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen stellt einen echten Mehrwert der Technischen Analyse dar. Deshalb werden wir im Folgenden weitere Übereinstimmungen anhand von kürzeren Zeitebenen aufzeigen. Den Auftakt macht der 6-Monats-Chart der 10-jährigen Rendite USA. Drei der letzten vier Halbjahreskerzen weisen kleine Kerzenkörper auf. Gleichzeitig untermauern sie die Relevanz der Schlüsselzone zwischen 3 % und 5 %. In der Tradition der letzten Jahre können Anlegerinnen und Anleger also von der „magischen 5 %-Marke“ bzw. „der strategischen Absicherung bei 3 %“ sprechen. An dieser Stelle ist eine Assoziation mit der Politik naheliegend: Winston Churchill sagte einmal: „Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen!“ 3 % und 5 % sind im Sinne dieses Zitats die charttechnischen Triggermarken, bei deren Verletzung man sich „den Ansichten anderer Leute beugen“ müsste. Der Monatschart fördert zwei weitere spannende Details zu Tage: Zum einen notiert die 10-jährige Rendite USA auf dem Niveau von Herbst 2022, zum anderen bildet die Kursentwicklung der letzten 12 Monate in diesem Zeitfenster eine klassische Flaggenkonsolidierung (siehe Chart).

10-jährige Rendite USA (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

