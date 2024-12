ASMALLWORLD gibt Führungswechsel bekannt

ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie

Zürich, 12.12.2024 – Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass ihr CEO, Jan Luescher, per Ende April 2025 von seinem Amt zurücktreten wird, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Jan Luescher trat am 1. November 2016 die Position des CEO der ASMALLWORLD AG an und spielte eine Schlüsselrolle bei der Neuausrichtung des Unternehmens. Unter seiner Führung wandelte sich die ASMALLWORLD AG von einem Unternehmen mit einem einzigen Kerngeschäft zu einem diversifizierten Anbieter im Luxusreisebereich. Diese Transformation führte zu einem beeindruckenden Turnaround: Von einem unprofitablen Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 5.0M und einem Verlust von CHF 1.7M im Jahre 2017, entwickelte sich ASMALLWORLD in ein florierendes Geschäft mit einem Umsatz von CHF 21.2M und einem Gewinn von CHF 2.1M im Jahre 2023.

Zuletzt verantwortete Jan Luescher die Einführung eines neuen Mitgliedschaftsmodells und einer neuen visuellen Identität für die ASMALLWORLD-Online-Community, wodurch ASMALLWORLD sich endgültig als Luxusreisemarke positionieren konnte.

Der Rücktritt von Jan Luescher kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die ASMALLWORLD AG in einer starken Position befindet und über eine solide Basis verfügt, die Ambitionen des Unternehmens erfolgreich weiterzuverfolgen.

Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrates von ASMALLWORLD, kommentierte: „Unter Jans Führung hat ASMALLWORLD ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert, das Produktportfolio erweitert und sich klar für zukünftiges Wachstum positioniert. Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Jan für seinen Einsatz und seine harte Arbeit in den letzten Jahren danken.“

Jan Luescher fügte hinzu: „Obwohl dies eine schwierige Entscheidung war, bin ich sehr stolz auf das, was wir in den letzten acht Jahren erreicht haben. Ich hinterlasse eine Organisation mit einer klaren Vision, einem talentierten Team und einem enormen Potenzial für weiteres Wachstum.“

Der Verwaltungsrat hat mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen und wird zu gegebener Zeit einen Nachfolger bekanntgeben. Bis die Nachfolge geregelt ist, wird Jan Luescher die ASMALLWORLD AG bis zum nächsten April weiterhin leiten.

Der Verwaltungsrat dankt Jan Luescher von Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz für ASMALLWORLD und den Erfolg, den dieser für das Unternehmen gebracht hat und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Sozial Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Exosysteme, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge

The Solo Cruise Company, ein Reisebüro, welches sich auf Kreuzfahrten für Solo-Reisende fokussiert hat

Kontakt:

ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

