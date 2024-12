EQS-News: stock3 AG: stock3 bindet Smartbroker+ an plattformweite Tradingmöglichkeit an

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: stock3 bindet Smartbroker+ an plattformweite Tradingmöglichkeit an



12.12.2024

Corporate News

Vielfach ausgezeichneter Online-Broker Smartbroker+ ab sofort auf stock3 verfügbar

stock3 erweitert damit die Möglichkeit für börslichen und außerbörslichen Handel von Wertpapieren auf ihrer Plattform

Zusätzlich Einbindung der brokerize-Schnittstelle in alle Börsenportale der Smartbroker Gruppe mit monatlich mehreren Hundert Millionen Seitenaufrufen

München, 12.12.2024 – Ab sofort ist mit Smartbroker+ ein weiterer attraktiver Broker auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 verfügbar. Dank der sicheren Trading-Schnittstelle seiner 100%-Tochter brokerize GmbH, verschafft das Münchner Unternehmen seinen Nutzerinnen und Nutzern durch die Anbindung eine zusätzliche Möglichkeit für den börslichen und außerbörslichen Handel von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, Fonds und ETFs. Smartbroker+ bietet eine einzigartige Kombination aus dem breiten Angebot eines klassischen Online-Brokers und den günstigen Konditionen eines Neobrokers. Dies bestätigt auch die zur Stiftung Warentest gehörende Finanztest: Smartbroker+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen (Ausgabe 11/2024). Somit richtet sich das Angebot des mehrfach ausgezeichneten Online-Brokers sowohl an Einsteiger als auch erfahrene Anleger, die Wert auf günstigen Handel und eine breite Auswahl legen. Gehandelt werden kann ab sofort an allen deutschen Börsen und international an 18 Handelsplätzen auf stock3.com und auf dem stock3 Terminal. Der Go-Live in der stock3 App ist für das neue Jahr geplant.

„Smartbroker+ bietet nicht nur die komplette Bandbreite an Assetklassen, sondern auch eine große Auswahl an Handelsplätzen und verschiedene Ordertypen – und zwar zu sehr attraktiven Trading-Konditionen“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Damit können wir den Nutzerinnen und Nutzern von stock3 ein noch umfassenderes Angebot zur Verfügung stellen.“

„Wir freuen uns sehr, unseren USP nun gemeinsam mit stock3 auf eine der bedeutendsten Tradingplattformen Deutschlands zu bringen“, sagt Thomas Soltau, CEO der Smartbroker AG. „Durch die gemeinsame Anbindung können die Nutzerinnen und Nutzer von stock3 ab sofort zu Neobroker-Konditionen an nahezu allen Börsen sowie an OTC-Plätzen handeln. Gemeinsam schaffen wir damit ein innovatives Produktangebot, das insbesondere auf die Bedürfnisse der aktiven Trader zugeschnitten ist.“

Ebenfalls Bestandteil der Kooperation ist die Einbindung der All-in-one Multi-Brokerage-Schnittstelle der brokerize in die reichweitenstarken Börsenportale der Smartbroker Gruppe. Diese umfasst die Portale wallstreet-online.de, boersennews.de, finanznachrichten.de sowie ariva.de. Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum. Zum Start wird der Wertpapierhandel via brokerize auf wallstreet-online.de integriert. Damit können Anleger und Trader in Kürze direkt von der Website bei Smartbroker+ und weiteren namhaften Online-Brokern handeln.

Mit Smartbroker+ wächst die Zahl der angebundenen Broker auf stock3 auf 14 an. Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können aktuell also über comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade, JFD, WH SelfInvest, sino, Bitpanda, Freestoxx, Coinbase und Smartbroker+ auf stock3 handeln. Bei all diesen Brokern nutzt stock3 für ihre Anbindungen die sicheren Schnittstellen ihrer 100%-Tochter brokerize GmbH.

Über die stock3 AG

Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG

Nicole Krischker

nicole.krischker@stock3.com

