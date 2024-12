Tanner Pharma erweitert durch Partnerschaft mit Agenus den weltweiten Zugang zu Botensilimab und Balstilimab

Tanner Pharma, ein globaler Anbieter von Zugangslösungen für Spezialmedikamente, gab heute eine Zusammenarbeit mit Agenus, einem führenden Unternehmen im Bereich der Immunonkologie, bekannt, um den Zugang zu Botensilimab (BOT) und Balstilimab (BAL) zu erweitern. Im Rahmen eines Named-Patient-Programms (NPP) bietet diese Initiative Patienten mit mikrosatellitenstabilem Kolorektalkarzinom (MSS CRC) und anderen fortgeschrittenen soliden Tumoren die Möglichkeit, auf BOT/BAL zuzugreifen, basierend auf unterstützenden klinischen Nachweisen und medizinischem Bedarf.

Tanner Pharma wird den Zugang zu BOT/BAL für Patienten in Regionen verwalten, in denen der Zugang zu Prüfpräparaten für namentlich genannte Patienten erlaubt ist. Das NPP stellt sicher, dass Patienten in Absprache mit ihren Ärzten bereits vor der behördlichen Zulassung Zugang zu BOT/BAL erhalten, wobei alle ethischen und Compliance-Standards eingehalten werden.

BOT und BAL sind Immuntherapien in der Erprobung, die auf die Behandlung schwer zu behandelnder Krebsarten abzielen, darunter metastasierender kolorektaler Krebs und andere Tumore, die in der Vergangenheit immunbasierten Behandlungen gegenüber resistent waren. Klinische Ergebnisse haben bei neoadjuvanten metastasierenden kolorektalen Krebspatienten vollständige pathologische Reaktionen und bei mehreren Krebsarten dauerhafte Tumorreaktionen gezeigt. Diese Ergebnisse etablieren BOT/BAL als Behandlungsoption mit dem Potenzial, die Behandlungsstandards für Patienten mit schwer zu behandelnden Krebsarten neu zu definieren.

Über Tanner Pharma

Die Tanner Pharma Group ist auf die Bereitstellung globaler Zugangslösungen für Spezialmedikamente spezialisiert. Durch Named-Patient-Programme, Compassionate-Use-Programme und Programme für erweiterten Zugang verbindet Tanner Pharma Patienten und Gesundheitsdienstleister mit wichtigen Behandlungen und legt dabei besonderen Wert auf die Einhaltung ethischer und regulatorischer Vorschriften.

Über Agenus

Agenus ist ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der Immunonkologie, das sich der Erweiterung der Vorteile der Krebsimmuntherapie verschrieben hat. Agenus wurde 1994 gegründet und verfügt über ein vielfältiges Portfolio an immunologischen Wirkstoffen, darunter Antikörpertherapeutika, Zelltherapien und Adjuvantien. Agenus hat seinen Hauptsitz in Lexington, MA, und verfügt über umfassende Entwicklungskapazitäten, von der Entdeckung bis zur kommerziellen Herstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.agenusbio.com oder folgen Sie @agenus_bio.

Informationen, die für Investoren wichtig sein könnten, werden regelmäßig auf unserer Website und in unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Über Botensilimab (BOT)

Botensilimab ist ein humaner Fc-verstärkter CTLA-4-blockierender Antikörper, der zur Verstärkung von Anti-Tumor-Immunantworten entwickelt wurde, insbesondere bei Tumoren, die auf herkömmliche Therapien nicht ansprechen. BOT bereitet T-Zellen vor, reguliert regulatorische T-Zellen in Tumoren herunter und aktiviert myeloische Zellen, um ein langfristiges Immungedächtnis zu induzieren. BOT, das allein oder in Kombination mit BAL angewendet wird, hat bei verschiedenen Krebsarten vielversprechende klinische Reaktionen gezeigt.

Weitere Informationen zu Botensilimab-Studien finden Sie unter www.clinicaltrials.gov mit den Kennungen NCT03860272, NCT05608044, NCT05630183 und NCT05529316.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211304156/de/

Agenus Kontakt

Investoren

917-362-1370

investor@agenusbio.com

Medien

612-839-6748

communications@agenusbio.com