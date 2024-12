Wall Street feiert Broadcom | Costco und RH mit soliden Zahlen

Es ist Freitag der 13., und die Kurse an der Wall Street steigen. So volatil die Woche auch verlaufen ist, schaukelt sich die Wall Street stetig weiter nach oben. Zum Wochenausklang sind es vor allem die Ergebnisse von Broadcom, Costco und RH, die für Stimmung sorgen. Der Luxusmöbel-Gigant RH wird im laufenden Quartal deutlich mehr Umsatzwachstum sehen. Broadcom profitiert von den Quartalszahlen und Aussichten, und vor allem von den sehr positiven Aussagen des Managements zur starken KI-Nachfrage. Nach den Erzeugerpreisen, fallen nun auch die Import- und Exportpreise höher als erwartet aus. Trotzdem sollte die FED in der kommenden Woche um 25 Basispunkte senken. Die Zahl der für 2025 angepeilten Senkungen dürfte jedoch gesenkt werden.



