Drei Fragen an Bernecker 13.12.2024

Was erwarten Sie für den Dax im kommenden Jahr?

Das Börsenjahr 2024 ist eines der erfolgreichsten der letzten Jahrzehnte gewesen. 22 Prozent Dax-Gewinn gibt es selten. 30 Prozent für die drei Amerikaner ebenfalls. Daraus entsteht die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung der Märkte auf hohem Niveau, mit der Empfindlichkeit versehen, dass technische Korrekturen notwendig werden. Das Risiko dieser Konsolidierungen bleibt überschaubar. Daraus entsteht eine umfangreiche Gruppenrotation.

Tui hat den Umsatz und den Gewinn gesteigert: Ist das eine Chance für Anleger?

Tui wird als Ferienaktie wahrgenommen. Mit rund 23 Milliarden Euro Umsatz, aber nur 4,3 Milliarden Euro Marktwert ist Tui zweifellos preiswert. Schwieriger ist die Beurteilung der Ertragslage mit stärkeren Schwankungen von Jahr zu Jahr und mithin der permanenten Unsicherheit, wie die Destinationen durch politische oder andere Ereignisse gestört werden können.

Ein KGV von sechs enthält also eine Unsicherheitsprämie. Mit etwas mehr Frieden im kommenden Jahr eröffnet sich zumindest eine positive Sicht. Eigentlich ein Kauf!

Zalando will About You übernehmen: Ergibt sich hier eine Chance für Anleger?

Zalando rundet mit About You sein Programm ab. Das macht strategisch Sinn. Der Markt reagierte auf diese Nachricht hin jedoch mit einem Abschlag von acht Prozent. Mit 8,4 Milliarden Euro Marktwert für einen Umsatz von dann wohl gut zwölf Milliarden Euro (geschätzt) liegt das Problem in der sehr hohen Bewertung von 32 im KGV. Positiv ist die bisherige Ertragsentwicklung der letzten drei bis vier Jahre. Nach dem zitierten Abschlag lassen sich Auffangkurse um 28/29 Euro als Kauf rechtfertigen.