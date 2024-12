3 dringende Fragen, die ich Warren Buffett & Berkshire Hathaway 2025 stelle!

Warren Buffett hat bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) im Börsenjahr 2024 offenbar sehr viel richtig gemacht. Die Aktie konnte seit Jahresanfang um ca. 35 % zulegen. Das ist eine solide Performance, die erneut die breiten Märkte hinter sich gelassen hat.

Natürlich hat Berkshire Hathaway keine Performance von 100 % oder mehr gezeigt, wie so manche Tech-Aktie. Aber darum geht es bei diesem Investment ja auch nicht. Schließlich sind auch die Draw-Down-Phasen in der Regel nicht ganz so volatil, wie wir es bei so mancher Tech-Aktie kennen.

Nach diesen Erfolgen im Börsenjahr 2024 richte ich meinen Fokus aber vermehrt in die Zukunft. Hier sind deshalb die drei Fragen, die sich Warren Buffett und Berkshire Hathaway im neuen Börsenjahr 2025 meiner Meinung nach stellen müssen.

1) Warren Buffett & Berkshire Hathaway: Was ist der Cash-Plan?!

Die wohl entscheidendste Frage ist bei Berkshire Hathaway: Was hat Warren Buffett mit seinem enormen Cash-Berg vor? Er ist mittlerweile auf über 325 Mrd. US-Dollar angewachsen und wächst vermutlich munter weiter. Seit Jahren warten wir auf ein Investment. Wobei genau das zeigt: Es gehört offenbar zur Strategie des Orakels von Omaha.

Trotzdem wird diese Frage dringender denn je. Schließlich dürfte der Starinvestor weniger die Möglichkeit haben, das Cash zu einer kaum risikobehafteten Rendite zu investieren. Derzeit steckt Buffett unser Geld schließlich primär in kurzfristige Staatsanleihen mit einer Laufzeit von meist eher einem Vierteljahr. Hier erhält er wohl mehr als 5 % Verzinsung p. a. Aber mit den sinkenden Zinsen werden sich die Konditionen zunehmend verschlechtern.

Die große Preisfrage lautet daher für mich: Was macht Warren Buffett bei Berkshire Hathaway, um selbst diese eher niedrige Rendite zu ersetzen? Schließlich ist die Cash-Position alles andere als unwesentlich. Sie macht mittlerweile mehr als 30 % der Börsenbewertung aus. Für uns als Investoren wäre es daher mit Sicherheit gut, wenn wir eine Perspektive bekämen.

2) Was wird aus seinen Big 4?

Warren Buffett sprach bei Berkshire Hathaway lange Zeit davon, dass sein Konglomerat die entscheidenden Big 4 besäße. Hierbei handelte es sich um sein Geschäft im Bereich der Energie-Infrastruktur, das Eisenbahngeschäft und auch die Versicherungssparte. Daneben zählte er seine hohe Beteiligung an Apple zu dem erlesenen Kreis.

Im Börsenjahr 2025 erhoffe ich mir auch eine Antwort darauf, was aus diesen Big 4 wird. Warren Buffett hat zuletzt seine Apple-Beteiligung deutlich reduziert. Handelt es sich noch um eine Beteiligung, bei der er von einem Big-Charakter spricht? Oder ist es jetzt eher einfach eine Investition geworden?

Zudem finde ich die Frage relevant, welches Unternehmen oder welches Segment eine mögliche Apple-Lücke kompensieren könnte. Berkshire Hathaway standen die Big 4 jedenfalls sehr gut. Es war ein gutes, diversifiziertes Fundament, auf dem der eigentliche Erfolg basierte. Ein Big-3-Ansatz wäre für mich gefühlt ein Rückschritt. Und die Cash-Position will ich, ehrlich gesagt, nicht als eine der Big-Positionen sehen.

3) Wie bewertet Warren Buffett Berkshire Hathaway?

Zu guter Letzt finde ich die Frage spannend, wie Warren Buffett wohl Berkshire Hathaway selbst bewertet. Das Orakel von Omaha gibt regelmäßig ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,5 als eine Bewertung an, die er für attraktiv hält. Zu diesem Preis hat er selbst auch hin und wieder Aktienrückkäufe getätigt. Wobei in den letzten Jahren viele Milliarden US-Dollar in diese Kapitalmaßnahme geflossen sind. Teilweise zu deutlich günstigeren Bewertungen.

Derzeit liegt das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Berkshire Hathaway bei ca. 1,87. Wobei ich für diese Kennzahl den 2023er Wert verwendet habe, der 2024er Wert steht daher noch aus und könnte die Bewertung nach einem guten Börsenjahr 2024 etwas verringern. Trotzdem ist die fundamentale Ausgangslage womöglich nicht ideal. Oder zumindest nicht günstig.

Warren Buffett dürfte das womöglich ähnlich sehen. Aktienrückkäufe wird er wahrscheinlich trotz der eher günstigen Bewertung nicht im großen Stil tätigen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja auch das? Ich jedenfalls bin gespannt, wie der Starinvestor insgesamt in den kommenden zwölf Monaten agiert. Sowohl Berkshire Hathaway ist ambitioniert bewertet, als auch der Aktienmarkt. Der Cash-Betrag ist hoch, die Zins-Alternativen werden weniger.

