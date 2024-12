ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Munich Re auf 552 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 525 auf 552 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Huttner passte seine Schätzungen am Montagabend an die neuen Ziele für 2025 an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

