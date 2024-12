C3 AI - Trendwende gewinnt an Konturen

Nach dem scharfen Kursverfall von in der Spitze über 180 USD auf lediglich noch gut 10 USD befindet sich die C3.ai-Aktie seit Ende 2021 in einem Bodenbildungsprozess. Zuletzt gelangen dem Technologietitel dabei zwei echte Ausrufezeichen. Zum einen erfolgte der Ausbruch aus der seit Juni 2023 bestehenden Korrekturflagge (akt. bei 28,29 USD), zum anderen wurde mit dem Sprung über die Hürden bei 33/35 USD eine wichtige Widerstandszone geknackt (siehe Chart). Die beiden Signale werden durch den MACD sowie durch eine hohe Relative Stärke nach Levy bestätigt, was das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduziert. Das trendbestätigende Flaggenmuster hält interessanterweise ein Kursziel im Bereich von 57 USD bereit. An dieser Stelle sollten Anlegerinnen und Anleger hellhörig werden, denn dieses kalkulatorische Ziel liegt jenseits des nächsten wichtigen Barrierenbündels bei rund 50 USD. Die Rückeroberung dieses Levels käme einem echten Befreiungsschlag gleich. Schließlich würde dadurch der eingangs diskutierte Bodenbildungsprozess abgeschlossen. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die o. g. ehemalige Widerstandszone bei 35/33 USD an.

C3 AI (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart C3 AI

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

