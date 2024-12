EQS-News: DATAGROUP erhält als erstes Unternehmen in Deutschland das BSI-Zertifikat für ihre Managed Private VS-NfD DefenseCloud

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP erhält als erstes Unternehmen in Deutschland das BSI-Zertifikat für ihre Managed Private VS-NfD DefenseCloud



17.12.2024

Pliezhausen, 17. Dezember 2024. Die DATAGROUP DefenseCloud wurde durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit dem ISO 27001 Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz unter Berücksichtigung des Bausteins CON.11.1 und der Anforderungen der Schutzstufe „Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) ausgezeichnet. Diese stellt sicher, dass DATAGROUP nicht nur den allgemeinen Sicherheitsstandards für Informationssicherheits-Managementsysteme gerecht wird, sondern auch spezifische Vorgaben für Kunden aus den Bereichen Aerospace, Defense und KRITIS im Rahmen einer kompletten End-to-End Cloud VS-NfD Lösung erfüllt.

Diese Managed Private Cloud Services wurden speziell für den Schutz vertraulicher Daten der Stufe VS-NfD entwickelt. Damit bietet DATAGROUP als erster öffentlicher Full Managed Service Provider in Deutschland vollständig zertifizierte Branchencloud Services, die einen wichtigen Bestandteil der drei strategischen Zukunftsthemen des Unternehmens – Cloud, KI und Cyber Security – bilden. Die feierliche Verleihung des Zertifikats durch das BSI erfolgte am 12. Dezember 2024. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass die DATAGROUP DefenseCloud höchsten IT-Sicherheitsstandards gerecht wird.

Die DATAGROUP DefenseCloud ist eine Managed Private Branchencloud für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben (KRITIS), und für Behörden. Diese Sektoren stellen besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit ihrer Daten. Die zertifizierte Cloud-Lösung von DATAGROUP erfüllt diese Anforderungen vollständig und bietet somit eine zuverlässige Lösung für besonders sensible Einsatzbereiche.

„Wir sind stolz darauf, das BSI-Zertifikat erhalten zu haben. Diese Anerkennung ist das Ergebnis harter Arbeit und des unermüdlichen Einsatzes unseres Teams, unsere führende Position im Bereich innovativer Technologien weiter auszubauen. Mit dieser Zertifizierung marktreifer Branchencloud-Lösungen schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden im Aerospace & Defense-, sowie KRITIS-Umfeld“, sagte Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Daten bei uns in sicheren Händen sind.“

Umfassende Bewertung der IT-Sicherheitsmaßnahmen

Die Zertifizierung umfasst eine mehrstufige und umfassende Bewertung der IT-Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse für den Informationsverbund der DATAGROUP Managed Private VS-NfD DefenseCloud. Sie bestätigt, dass DATAGROUP alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität von Informationen in dieser spezialisierten Cloud-Umgebung vollständig zu gewährleisten.

Die Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit von DATAGROUP, komplexe Sicherheitsanforderungen für Unternehmen und Behörden, die besonders schutzbedürftige Daten verwalten, zuverlässig zu erfüllen. Dadurch wird das Vertrauen in die Cloud-Lösung von DATAGROUP weiter gestärkt und die Eignung für kritische Einsatzbereiche nachgewiesen.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.



