NVIDIA in Korrektur | PFIZER profitiert von Aussichten

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



So fest der Nasdaq am Montag auch war, hat die Marktbreite in den letzten Handelstagen zunehmend nachgelassen. Der Dow Jones und S&P 500 Equal Weight Index schlossen gestern beide schwächer. Die Nachrichtenlage am Dienstag ist relativ still. Im Fokus stehen die Aktien von Pfizer, die von den Aussichten für 2025 profitieren. Gemessen am Mittelwert sollen die Ziele der Wall Street getroffen werden. NVIDIA befindet sich in einer Korrektur, belastet durch die Sorge, dass die XPUs von Broadcom dem KI-Giganten Marktanteile streitig machen könnte. Zudem betonte Microsoft CEO Satya Nadella in einem Podcast, dass es kein Mangel an Angebot für Chips gebe. Die UBS vermutet, dass Microsoft im ersten Quartal 2025 rund 13 Prozent des Umsatzes von NVIDIA ausmacht, und der größte Kunde ist.



00:00 Intro

00:44 Wall Street unter Abgabedruck

02:03 Einzelhandel | Anleihemarkt | Zinssenkungen

05:14 Meldungen: Nvidia, Microsoft, Broadcom

07:10 Analysten: AMD, Oracle

08:55 Pfizer | US Pharmaindustrie

12:25 Solar Edge, Cisco, DoorDash, Meta, PayPal, Block

15:31 Meldungen: Ebay, Google, GM, Alphabet, Tesla

19:25 China: TikTok, Alibaba, PDD

21:25 Ausblick morgen





*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke