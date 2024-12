ANALYSE-FLASH/Jefferies: Fusion von Honda mit Nissan positiv für Renault - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault mit Blick auf eine etwaige Fusion des Partners und Großaktionärs Nissan mit Honda mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois machte in einer ersten Einschätzung am Mittwoch überwiegend positive Folgen für Renault aus. So könnten die Franzosen ohnehin zum Verkauf stehende Nissan-Aktien zu einem höheren Preis abstoßen und somit auch die Liquidität in der Nissan-Aktie erhöhen. Mit einem verringerten Anteil an dem neuen großen japanischen Autobauer könne Renault zudem an Synergien und höheren Erträgen des neuen Konzerns partizipieren. Ein Tausch ihrer Anteile am jeweils anderen würde für Renault einen 15-prozentigen Aktienrückkauf ohne einen Cash-Abfluss bedeuten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 18:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / 18:14 / ET